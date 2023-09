- Wawrinka, 38 anos, e Murray, 36, são campeões da Davis e com jogos memoráveis no currículo. Stan venceu o primeiro ponto da final de 2014, em Lille, contra Tsonga, diante de um público de 27 mil pessoas (sim, torcendo contra). Foi um ponto essencial porque Federer vinha de lesão e perdeu a partida seguinte para Monfils. Stan ainda ajudou na conquista do segundo ponto, nas duplas, ao lado de Roger, que finalmente venceu Gasquet e garantiu o título suíço.

- Murray venceu a Davis quase sozinho em 2015. Em uma campanha que teve vitórias sobre EUA, França, Austrália (os outros três países que sediam slams) e Bélgica, Andy esteve em 11 dos 12 pontos britânicos. Terminou o ano invicto na competição e venceu seus três jogos na final contra a Bélgica, em Ghent.

- Vale registrar a importantíssima vitória brasileira, que superou a Dinamarca por 3 a 0 fora de casa e vai voltar aos Qualifiers da Davis no ano que vem. Tudo começou com Thiago Monteiro superando o número 4 do mundo, Holger Rune. Depois, Thiago Wild confirmou seu favoritismo sobre August Holmgren (#412 do mundo) e a dupla de Matos e Meligeni bateu Johannes Ingilsden e Christian Sigsgaard no tie-break do terceiro set. Parabéns à equipe.

- Dizer que Rune fez uma partida ruim e não estava em boas condições físicas não é desmerecer a vitória de Monteiro, mas tão só relatar fatos. O número 4 do mundo não vence um jogo desde julho, ainda em Wimbledon, sente dores nas costas toda vez que saca, e ficou evidente que suas condições foram se deteriorando ao longo do jogo com Monteiro. Quem quiser mais informações pode ler no post abaixo, com informações do TV 2 Sport dinamarquês.