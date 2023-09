No sábado, Coco Gauff superou a pancadaria de Aryna Sabalenka e se tornou a 12ª campeã adolescente da história do US Open. Mais tarde, João Fonseca conquistou o terceiro título de slam juvenil em simples do tênis brasileiro. No domingo, Novak Djokovic deu mais uma demonstração de sua capacidade de vencer mesmo quando as coisas saem do roteiro que ele havia planejado.

O US Open, contudo, teve muito mais do que dois dias de emoções. Aconteceu muita coisa, e chegou a hora de fazer aquele resumão, lembrando dos destaques, das decepções, das polêmicas e muito mais. É disto que trata este balanço nos próximos 34 parágrafos. Role a página e aproveite (ou não).

Primeiro, sobre Djokovic: além do que já escrevi no post de segunda-feira, muito se falou sobre a chave fraca que o sérvio pegou até a final. Sim, foi um caminho simples até se considerarmos o momento atual do tênis, já que havia outros nomes na chave que poderiam ter dado mais trabalho. Dito isto, ele só foi campeão depois de derrotar o número 3 do mundo. Alcaraz teria dado mais trabalho? Possivelmente, mas não é problema do veterano se Carlitos não chegou lá. Não cabe discussão sobre isso.