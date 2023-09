A 31-shot rally to Medvedev and Djokovic goes timber. pic.twitter.com/OCVq2m4Rj7 — US Open Tennis (@usopen) September 10, 2023

E é na hora de rasgar o roteiro que a genialidade fica evidente. Djokovic passou a "encurtar os pontos", o que, na gíria do tênis, significa decidir os pontos mais rapidamente, sem engajar em longas trocas. Mais fácil falar do que fazer, sobretudo contra um rival sólido como o número 3 do mundo. Porém, foi o que Djokovic fez, e com sucesso.

Nole aumentou a frequência de saque-e-voleio, deu curtinhas, subiu à rede e arriscou bolas de baixa porcentagem. À exceção do saque-e-voleio, que já vinha sendo usado - embora apenas como variação - nada fazia parte do plano A de Djokovic para a final deste domingo. O sérvio, porém, encontrou uma maneira de, a despeito do roteiro em pedaços, fazer a história chegar ao fim que estava escrito. Mesmo, repito, contra um rival do nível de Medvedev.