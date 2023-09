Tiago Fernandes. Brasileiro. Campeão do Australian Open de 2010. Também foi número 1 do mundo como juvenil. Teve problemas com lesões e expectativas. Encerrou a carreira em 2014, com 21 anos, e hoje trabalha na empresa da família, no ramo da construção civil.

Quatro exemplos recentes de uma lista enorme e que ilustra, sem margem para dúvidas: títulos de slam como juvenil não são garantia de sucesso imediato (ou não) no tênis profissional. Por isso, uma conquista como a de João Fonseca, 17 anos, agora campeão do US Open juvenil, precisa ser vista com certa cautela. Comemorada, sim, e com justiça, mas com a sabedoria de que ninguém tem a ambição de obter sucesso apenas como juvenil e, diante disso, ainda há muito a ser feito.

Evidentemente, não há como prever com 100% de precisão quais e quantos desses garotos com menos de 18 anos vão brilhar na elite do tênis profissional. Há, porém, alguns sinais que dão um bom indicativo do que pode vir a acontecer e, no caso de Fonseca, são indícios positivos. Vejamos alguns:

1. Não é uma conquista isolada. Fonseca levou o time do Brasil ao título da Copa Davis juvenil no ano passado, alcançou as quartas de final nos quatro slams de 2023 e fez uma bela apresentação na chave principal do Rio Open deste ano. Tampouco foi uma chave fraca que ele encontrou ou uma semana mágica que viveu em Nova York.

2. Potência. Na maioria dos jogos de Fonseca nos slams deste ano, era o brasileiro quem batia mais forte na bola e, no tênis de hoje, quem consegue fazer a bola andar como o brasileiro, leva vantagem. Não é garantia de sucesso. É preciso controlar a potência, e a verdade é que Fonseca cometeu muitos erros não forçados em quase todos seus jogos, mas, na transição para o tênis profissional, é preferível ter alguém assim. É mais fácil ensinar um tenista como Fonseca a "domar" seu jogo do que fazer um empurrador de bola, que gosta de jogar colado na grade, encontrar a potência de um João.