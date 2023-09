Qualquer que seja a decisão, Fonseca pensa em estudar algo em relação a business. "Meu pai trabalha no mercado financeiro e tenho falado com algumas pessoas que ele me indicou a falar, mas prefiro não dizer agora com que universidades estou conversando", completou.

Veja abaixo o que mais Fonseca falou na coletiva:

Sobre os objetivos para 2023:

"Minha meta era terminar o ano como top 10 [no ranking mundial juvenil] por conta dos wild cards da ITF. Eu consigo oito wild cards para Challengers no ano que vem. Estava pensando em ano que vem mesclar entre juvenil e profissional, mas agora, com essa vitória - ainda não discuti direito com meu treinador - mas acredito que minha carreira no juvenil acabou. Tem um trabalho feito no juvenil já e vou ter muito mais confiança para essa transição para o profissional."

Sobre o estilo de jogo agressivo:

"Sempre foi uma característica minha. Com 11 anos, eu jogava com boné pra trás e metia a mão na bola. Uma ia na tela, outra era winner, mas eu gostava de bater na bola, independentemente de onde ela ia. Meu treinador sempre falou que eu sou um dos caras mais corajosos porque independentemente do ponto, eu quero bater na bola. Digo que é uma característica minha. Durante o jogo inteiro [a final do US Open], com certeza fiquei nervoso, mas não deixei de bater na bola."