Corinthians: Fabinho Soldado segue, 'braço direito' de Augusto deve sair

A relação dele com Soldado, aliás, é bastante estreita. No entanto, Caio do Vale é a pessoa em quem Augusto Melo mais confia no Corinthians depois de Marcelo Mariano, ex-diretor administrativo e também indiciado com o presidente afastado no inquérito envolvendo a Vai de Bet, ex-patrocinadora no clube.

Na visão da nova cúpula, manter Caio do Vale seria manter a influência de Augusto no clube paulista.

Mudanças na diretoria

O superintendente de comunicação do Corinthians, Tiago Maranhão, foi o primeiro a ser demitido. Vinicius Rodrigues, ex-assessor da CBF, deve assumir a função. Essa informação foi divulgada pelo Meu Timão e confirmada pelo UOL.

Outros dirigentes devem deixar seus cargos ainda nesta semana. Haverá trocas nos seguintes departamentos: