Patrocinadora do Corinthians sugere Firmino para lugar de Yuri Alberto

O Corinthians já trabalha nos bastidores com a possível saída do atacante Yuri Alberto na próxima janela do meio do ano. Clubes ingleses já sinalizaram com propostas.

A coluna apurou que a patrocinadora máster do Corinthians, a Esportes da Sorte, sugere nos bastidores o atacante Roberto Firmino em caso de saída de Yuri.

O brasileiro de 33 anos tem contrato com o Al-Ahli, da Arábia Saudita, até junho de 2026, mas pode ser liberado no meio deste ano. Firmino quer voltar ao futebol brasileiro.