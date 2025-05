Atrito com Soldado pesou em demissão de médica do Corinthians

Além de entrar em rota de colisão com Soldado, a médica também não tinha bom relacionamento com outros profissionais do departamento de futebol do clube.

Ana Carolina já estava na mira do departamento desde o início do ano. A "reclamação" do técnico Dorival Júnior em coletiva após a vitória contra o Santos foi apenas a gota d'água para que a demissão acontecesse nesta segunda.

Ana Carolina optou por liberar Matheuzinho para a viagem ao Uruguai na semana passada, mesmo o camisa 2 reclamando de dores musculares.

O lateral não pôde atuar contra o Racing pela Sul-Americana e ainda desfalcou o Corinthians no clássico contra o Santos após o problema agravar.

Em entrevista, Dorival disse que foi pego de surpresa com o desfalque de Matheuzinho. Mas vale ressaltar que Ana Carolina não foi demitida somente por essa polêmica.