Corinthians se preocupa com número de eventos extracampo de Memphis

Uma das situações extracampo gerou certo incômodo em parte do elenco do Corinthians. Memphis levou MC Hariel para dentro do vestiário. Os dois gravaram juntos o EP "Falando com as Favelas". A situação teria causado certo estranhamento por parte de alguns jogadores.

O último evento de Memphis teve participação de Neymar. Eles se encontraram em um evento de pôquer em São Paulo na noite desta quinta-feira (21).