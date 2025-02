Corinthians mira 'zagueiro de seleção' e pede ajuda para parceira

O Corinthians abriu conversas com um zagueiro renomado, que chegaria para ser titular do time de Ramón Díaz. A nacionalidade e até o nome são mantidos em sigilo, mas a coluna apurou que é um atleta com passagens em sua seleção.

Por ser um zagueiro considerado "top" no mercado, a coluna também apurou que a cúpula alvinegra já consultou a Esportes da Sorte para saber se há interesse em ajudar o Corinthians no negócio.

Os dirigentes aguardam uma resposta de sua patrocinadora master para saber se poderá avançar nas conversas.