Bidu pede aumento para renovar contrato no Corinthians; veja valores

O lateral Matheus Bidu pede aumento salarial para renovar seu contrato com o Corinthians. O vínculo do jogador terminar no fim deste ano.

A coluna apurou que Bidu recebe R$ 120 mil mensais. O objetivo é receber pouco mais do dobro para estender seu vínculo.

A renovação ainda não avançou. O Corinthians ainda estuda o custo-benefício. Diretoria e comissão técnica não estão convencidas de que Bidu será importante para os próximos anos.