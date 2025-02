Corinthians e Ceará discutem valores de empréstimo de Pedro Raul

Corinthians e Ceará discutem o empréstimo do atacante Pedro Raul ao clube cearense. A informação foi divulgada pela Record e confirmada pelo UOL.

No entanto, a coluna apurou que os valores se tornaram entrave para o negócio fechar. Isso porque Pedro Raul recebe R$ 720 mil mensais.

O Corinthians pediu para que o Ceará pague a maior parte do salário. Está descartada a ideia do clube cearense pagar 100% do salário.