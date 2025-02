Corinthians faz proposta por lateral argentino que atua na Espanha

O Corinthians fez uma proposta oficial para o Getafe, da Espanha, para contratar o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, segundo apurou a coluna.

O lateral argentino ficou satisfeito com a proposta salarial do Corinthians, mas o acordo depende da liberação do Getafe.

O argentino de 30 anos tem contrato com os espanhóis até junho de 2026.