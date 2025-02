Corinthians quer renovar contrato de zagueiro que se destaca no Paulistão

O Corinthians já cogita renovar o contrato do zagueiro João Pedro Tchoca. Apesar de não ser titular, o jovem de 21 anos é um dos destaques do time no Paulistão.

Ao lado de Félix Torres, o zagueiro que esteve emprestado ao Ceará em 2024, só arranca elogios dentro e fora do clube. A torcida, inclusive, já faz "campanha" nas redes sociais para que Tchoca seja titular.

João Pedro tem contrato até o fim do próximo ano. O vínculo, aliás, foi renovado em 2024, antes do empréstimo ao Ceará.