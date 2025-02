Corinthians resolve 'crise' entre Memphis e Garro; argentino não joga dérbi

O meia Rodrigo Garro ficou chateado com o atacante Memphis Depay por conta da troca do número da camisa. O holandês não abriu mão da cláusula contratual e cobrou a camisa 10 da cúpula alvinegra. Garro agora vestirá a camisa 8.

A coluna apurou que a chateação já passou, o caso foi superado há uma semana aproximadamente, mas Garro reclamou inicialmente ao ser informado que perderia a camisa 10.

A coluna conversou com um jogador do elenco que disse que houve o descontentando de Garro, mas que já foi resolvido internamente. Na visão do atleta, há exagero nas redes sociais sobre o assunto. Hoje não há "descontentamento" por parte de Garro.