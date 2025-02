Corinthians teme transfer ban no caso Rojas e congela mercado

O clube pretendia assumir apenas os pagamentos proporcionais ao período em que Rojas atuou pelo alvinegro.

No entanto, o Corinthians assinou já sob o comando do presidente Augusto Melo uma cláusula de mitigação com Rojas, que dá o direito do jogador receber todo o contrato (até o fim de 2027) em caso de atraso salarial.

O Corinthians não contratou nenhum reforço na atual janela de transferências. A cúpula alvinegra até abriu conversas com o meia Paul Pogba, mas não avançou nas tratativas por conta de problemas de patrocinador em operar no Brasil, a Esportes da Sorte, além da falta de dinheiro em caixa.