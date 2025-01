Saiba o salário que 'força' o Corinthians a negociar Denner

A coluna apurou que Denner ganha R$ 6 mil por mês e receberá um aumento em 2026, quando passará a faturar R$ 7 mil mensais.

Direitos econômicos

O Corinthians detém 80% dos direitos econômicos de Denner, que é detentor do restante. Com isso, o clube paulista deve ficar com cerca de R$ 38 milhões.

Além de um aumento salarial considerável no Chelsea, o lateral de 16 anos ainda fica com quase R$ 10 milhões.