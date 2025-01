Negociação avançada de Denner ao Chelsea partiu do Corinthians

Neste mês, por exemplo, o Corinthians atrasou salários e direitos de imagem do elenco, que foram quitados no último dia 23. O pagamento deveria ocorrer no sétimo dia útil do mês.

Com o pedido, Bertolucci trouxe a proposta do Chelsea. Nesta quarta (29), clubes e representantes do atleta se reúnem para tentar fechar o acordo.

A informação que Denner estava sendo negociado com o futebol europeu foi divulgada pela Itatiaia. O clube foi revelado pelo GE. A coluna confirmou os valores e apurou que a negociação partiu por necessidade do Corinthians.