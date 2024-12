Fagner foi 'dispensado' por Ramón e deve levar filho para o Cruzeiro

O lateral Fagner está de saída para o Cruzeiro. A negociação está avançada, como revelou o jornalista Samuel Venâncio.

A coluna apurou que a decisão partiu do técnico do Corinthians, Ramón Díaz, que ligou para o diretor executivo, Fabinho Soldado, e para o próprio Fagner, dizendo que não contaria com o lateral em 2025.

Vale ressaltar que Fagner renovou contrato este ano com o Corinthians por mais duas temporadas, até o fim de 2026.