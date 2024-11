Romero entra na mira do Fluminense após pedido de Mano Menezes

O atacante Ángel Romero recebeu sondagens de dois clubes brasileiros. A coluna apurou que o Fluminense é um deles.

O clube carioca fez contato com os representantes do paraguaio após pedido do técnico Mano Menezes, que trabalhou com o jogador no Corinthians e gosta bastante do futebol do atacante de 32 anos.

Mano e Romero, aliás, ajudaram o Corinthians a escapar do rebaixamento na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado.