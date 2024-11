Romero pede dois anos de contrato para renovar com Corinthians

Aliás, Romero já atingiu essa meta. A renovação por uma temporada só depende do aval do atacante para ser prorrogado. No entanto, o paraguaio pediu dois anos aos dirigentes corinthianos.

Vale lembrar que a cúpula alvinegra concedeu dois anos ao lateral-direito Fagner, que assim como Romero, encerraria seu vínculo no fim deste ano.