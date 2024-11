Nos bastidores, elenco do Corinthians confia em permanência de Memphis

O elenco do Corinthians confia na permanência de Memphis Depay, principal contração do clube paulista em 2024, para a próxima temporada.

Os jogadores veem o holandês tranquilo e sorridente —inclusive nos últimos dois dias, depois que o Conselho Deliberativo marcou a data para votar o impeachment do presidente Augusto Melo (no próximo dia 28).

"Todo dia sorrindo, contente, brinca com todos, inclusive hoje. Conversa com roupeiro, cozinheiro, com a gente (atletas). Não vimos nada de diferente", disse um dos atletas do elenco ao UOL.