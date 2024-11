Romero pode chegar a salário milionário em renovação no Corinthians

O atacante Ángel Romero pode chegar a um salário milionário em caso de renovação com o Corinthians. O contrato do atleta se encerra no fim desta temporada, mas pode ser prorrogado por mais um ano, no mínimo.

A coluna apurou que o jogador paraguaio já recebe R$ 870 mil mensais, somando salário CLT (Consolidações das Leis Trabalhistas) e direitos de imagem. Caso renove o valor será reajustado e pode chegar a R$ 1 milhão mensal.

Há uma cláusula no contrato de Romero que permite que o vínculo do atacante paraguaio seja renovado por mais um ano, caso o atleta tenha atuado 60% dos jogos por mínimo 45 minutos em 2024.