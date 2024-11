Luís Castro pede o dobro do salário de Ramón Díaz ao Corinthians

Em negociações com o técnico Luís Castro visando a temporada 2025, o Corinthians descobriu o alto salário pedido pelo técnico português.

A coluna apurou que o ex-técnico do Botafogo pediu o dobro de salário comparado ao ordenado do técnico Ramón Díaz, que não deve permanecer no Corinthians apesar de ter contrato até o fim de 2025.

Vale ressaltar que Ramón, seu filho Emiliano Díaz e toda a comissão técnica, embolsam mais de R$ 1 milhão por mês atualmente no clube paulista.