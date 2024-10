Alex Santana é testado, e Corinthians está pronto para pegar o Racing; veja

O time titular treinou com Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Cacá, Bidu; José Martínez, Carrillo, Charles e Garro; Yuri Alberto e Memphis Depay.

Alex Santana foi testado no lugar de José Martinez. Com isso, Charles passou a atuar na frente da zaga, enquanto Santana ocupou o lado esquerdo do losango no esquema 4-4-2 do argentino.

Na formação do meio-campo, Carrillo atua do lado direito, e Garro na ponta do losango, atrás da dupla de ataque Yuri e Memphis.