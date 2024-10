Corinthians recusou seguro em contrato de Memphis Depay

O Corinthians recusou contratar um seguro para acrescentar no contrato do atacante Memphis Depay com o clube, que vai até julho de 2026.

A coluna apurou que o ex-diretor jurídico do Corinthians Leonardo Pantaleão pediu para que a diretoria contratasse um seguro financeiro em caso de problemas com a Esporte da Sorte.

A patrocinadora master pagará grande parte do salário do jogador, que custa cerca de R$ 3,5 milhões por mês.