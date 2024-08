Alex Santana vai desfalcar Corinthians por três meses

O Corinthians vai perder um de seus principais reforços atuais por três meses. A coluna apurou que o volante Alex Santana sofreu lesão de grau 3 na coxa esquerda.

A previsão é que o jogador fique de fora por cerca de três meses. A confirmação da gravidade da lesão ocorreu nesta terça-feira após exame de ressonância magnética.

Alex Santana foi contratado nesta janela de transferência do Athletico-PR e assumiu rapidamente a condição de titular absoluto do meio-campo do Corinthians.