Corinthians pretende vender novo naming rights da Arena por R$ 1 bilhão

O Corinthians pretende negociar um novo naming rights para o seu estádio, a Neo Química Arena. Após estudo de mercado, a diretoria do Timão acredita que pode vender o nome da Arena por R$ 1 bilhão.

Não há negociação aberta com nenhuma empresa até o momento. Por enquanto apenas interessados procuraram o Corinthians, mas sequer discutiram valores.

A diretoria do Timão prioriza no momento negociar os naming rights do CT Joaquim Grava. Neste caso, já houve negociações abertas com empresas.