O meia Rodrygo Garro, também contratado recentemente, era o responsável pelos principais cruzamentos. Vale ressaltar que Gustavo Henrique também vai reforçar o time nesse quesito.

Necessidade de estrelas

Apesar da melhora em alguns "pontos", os treinamentos também evidenciaram que o Corinthians precisa de pelo menos dois reforços de peso - os dois para o setor ofensivo. A diretoria entende que precisa reforçar o time com duas estrelas entre meio-campo e ataque.

A cúpula alvinegra avalia que esses dois reforços podem fazer o Corinthians ser diferente e brigar por títulos na temporada. Por conta disso, o Corinthians tentou Gabigol, e segue sonhando com Luiz Henrique, do Bétis, e até o colombiano Borré, que está no futebol alemão e negocia com o Inter.

