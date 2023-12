Outra renda inicial deve ser a venda de Gabriel Moscardo. A diretoria pretende vender o volante por cerca de 25 milhões de euros (R$ 133 milhões). O valor é considerado ótimo para um atleta da posição e, por isso, há interesse na venda.

O PSG, da França, disputa com Chelsea, Inglaterra, e Barcelona, da Espanha, a contração do volante de 18 anos.

Até o momento, o Corinthians encaminhou dois reforços: o lateral Hugo, do Goiás, e o volante Raniele, do Cuiabá, além de comprar em definitivo o zagueiro Lucas Veríssimo, do Benfica, de Portugal, por 8 milhões de euros (R$ 42 milhões).

