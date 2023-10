O volante Paulinho deve renovar com o Corinthians até o fim de 2024. Como o atleta se recupera de cirurgia ligamentar no joelho, o clube já seria obrigado a estender o contrato até junho de 2024, mas a ideia é ampliar até o fim da temporada.

As leis trabalhistas determinam que o funcionário, nesse caso Paulinho, tenha estabilidade no trabalho durante 12 meses a partir do dia da lesão. O volante rompeu o ligamento do joelho no dia 5 de junho, na partida contra o Argentinos Juniores, pela Libertadores.

Paulinho vivia a melhor fase de sua segunda passagem no Corinthians quando sofreu a lesão. O atleta de 35 anos virou titular atuando de primeiro volante sob o comando de Vanderlei Luxemburgo.