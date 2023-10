O Corinthians ficou mais distante de ver o retorno do lateral-esquerdo Guilherme Arana em 2024. Na mira do Timão, Arana discute salário de R$ 1 milhão para renovar com o Atlético-MG.

Arana ficou sabendo que situação e oposição do Corinthians manifestaram interesse em seu retorno ao clube em 2024. No entanto, o lateral não deve esperar o vencedor das eleições em novembro para definir seu futuro.

Arana, que recebe R$ 500 mil mensais no Atlético, pediu salário de R$ 1 milhão para renovar com o Galo, que já sinalizou que pode chegar perto do valor. Os representantes do jogador e os dirigentes do clube mineiro se reuniram nesta semana para definir os detalhes da negociação.