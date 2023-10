É unanimidade entre jogadores e dirigentes que o elenco corintiano treina muito mais. A qualidade das atividades comparada com os treinamentos de Vanderlei Luxemburgo aumentou bastante, segundos os profissionais que trabalham no CT Joaquim Grava.

A coluna havia revelado que Luxemburgo abdicava bastante dos treinos táticos, fato que incomodava atletas e profissionais no CT. O treinador tentava levar o time mais na base da conversa, inclusive, antes de decisões na temporada.

Mano modificou o esquema tático do Corinthians, que abandonou o 4-1-4-1, utilizado por Luxa e até Fernando Lázaro, e passou a atuar no 4-2-3-1, com variações para o 4-4-2.

Para encarar o Flu, Mano não conta cm Lucas Veríssimo, suspenso, e Gabriel Moscardo, que sofreu entorse no tornozelo no treino. Matías Rojas e Bruno Méndez, que defenderam as seleções de Paraguai e Uruguai, respectivamente, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, ficam disponíveis para o duelo.

Com isso, o Corinthians deve entrar em campo com Cássio, Fagner, Gil, Caetano (Bruno Méndez), Fábio Santos; Maycon, Fausto Vera, Renato Augusto; Mosquito (Matías Rojas), Yuri Alberto e Romero.

