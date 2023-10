Além de parar os treinos para corrigir posicionamentos de Fausto, postura e até visão periférica em campo, Mano tem conversado a parte constantemente com Fausto Vera. Um dos problemas do atleta é a timidez. O argentino, inclusive, conversa pouco com os companheiros.

Não será nenhuma surpresa no Corinthians caso Fausto seja titular no jogo contra o Fluminense, na próxima quinta-feira, pelo Brasileiro. Vale lembrar que o argentino ainda não foi aproveitado por Mano.

Fausto não atua como titular desde dia 16 de agosto, na derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no Morumbi, na eliminação da Copa do Brasil. Depois, o argentino ficou como opção no banco em 10 partidas sob o comando de Luxa e só entrou duas vezes (contra Estudiantes e Palmeiras), além de não atuar nos três jogos de Mano no comando do Timão.

