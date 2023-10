A procura dos clubes ocorre devido ao desempenho de Carlos Miguel em campo. Sempre que substitui Cássio, o goleiro se destaca nos jogos e, inclusive, já defendeu até pênalti. O 'goleirão', aliás, nunca perdeu uma partida atuando pelo Corinthians: são sete jogos (seis como titular), com cinco vitórias e dois empates.

