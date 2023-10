O problema é que o lateral tem contrato com o Atlético-MG até o fim de 2024. O Corinthians já sabe que a multa rescisória para clubes do futebol brasileiro está estipulada em R$ 80 milhões, valor considerado alto pelos corintianos. Se não bastasse, o clube mineiro já avisou o jogador que pretende estender o seu vínculo.

A lateral esquerda é considerada o setor mais carente do elenco do Corinthians. O clube conta apenas com Fábio Santos, de 38 anos, que deve se aposentar no fim do ano, além de Matheus Bidu, que não vingou com a camisa do Timão até o momento.

