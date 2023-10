O volante Fausto Vera, xodó da torcida do Corinthians em 2022 e considerado um dos atletas mais valiosos do elenco, perdeu espaço no time alvinegro. A última partida como titular ocorreu no dia 16 de agosto, na derrota por 2 a 0 para o São Paulo, no Morumbi, na eliminação da Copa do Brasil. Depois, o argentino ficou como opção no banco em 10 partidas e só entrou duas vezes (contra Estudiantes e Palmeiras).

Titular absoluto com Vitor Pereira, Fausto chegou a ser reserva de Roni no Campeonato Paulista sob o comando de Fernando Lázaro no início deste ano. Após recuperar a titularidade com Lázaro, o argentino voltou a perder espaço com a chegada de Vanderlei Luxemburgo em maio. Nem a troca recente de Luxa por Mano Menezes ajudou o volante.

Fausto Vera foi preterido nos dois jogos do Corinthians sob o comando de Mano: São Paulo e Fortaleza. O volante, aliás, sequer entrou no segundo tempo.