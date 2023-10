O gerente de futebol Alessandro deixará o cargo de executivo de futebol do Corinthians no fim deste ano somente com a aprovação do presidente Duilio Monteiro Alves.

O ex-lateral não agrada oposição e nem a situação do clube paulista. Vale lembrar que André Negão e Augusto Melo disputam a eleição para a presidência do Corinthians em novembro. Nenhum deles deseja contar com Alessandro.

Internamente, os profissionais do clube avaliam Alessandro como um "dirigente" pouco atuante. Além de errar na escolha de técnicos e montagem do elenco, o ex-lateral pouco cobrava os jogadores.