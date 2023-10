O restante não deve renovar: casos de Gil, Fábio Santos [que cogita se aposentar ao final da temporada], Giuliano, Cantillo, Maycon, Paulinho, Bruno Méndez e Ruan Oliveira.

Fagner e Romero, com contratos até o fim de 2024, também podem estar na lista dos jogadores que Mano não deseja trabalhar para o próximo ano.

Rafael Ramos, que fica sem contrato no meio de 2024, e Matheus Bidu, que encerra seu vínculo no fim de 2025, também não devem permanecer.

Uma lista de jovens deve completar o número de 20 atletas fora dos planos: casos de Matheus Araújo, Roni, Léo Maná, Felipe Augusto, entre os outros. Nesse caso a ideia é negociá-los.

