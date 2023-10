Mano fez diversas correções táticas e trabalhou bastante a transição defesa para o ataque. A ideia é que o time não seja defensivo de forma demasiada e sofra demais nos jogos, como ocorreu em diversos jogos sob o comando de Luxemburgo.

Aliás, o Corinthians já mudou a maneira de jogar na estreia da comissão técnica de Mano no clássico contra o São Paulo. O Timão deixou o 4-1-4-1 de Luxa para atuar no 4-2-3-1, com variações para o 4-4-2 e 4-2-4, este último esquema utilizado somente com o placar adverso por 2 a 1.

Apesar da derrota por 2 a 1, de virada, o Corinthians saiu na frente no placar com gol de Romero após o time roubar a bola no campo de ataque por conta da marcação pressão já treinada por Mano antes do Majestoso.

