Multa rescisória

A coluna apurou que o contrato do treinador possui multa rescisória. Segundo PVC, em caso de demissão até dezembro de 2024, o Corinthians é obrigado a pagar a multa equivalente a todos os salários neste período. A partir de janeiro de 2025, o Timão terá que pagar apenas três meses de salários caso demita o técnico. Como a coluna antecipou ontem (28), Mano vai receber R$ 800 mil mensais de salário para comandar o Corinthians pela terceira vez. A primeira passagem foi de 2008 a 2010, e a segunda em 2014.

Futuro dos veteranos

Mano Menezes chega com a missão de reformular o elenco do Corinthians, que conta com atletas campeões pelo clube em 2012, 2015 e 2017. Há muitos jogadores acima de 30 anos e com contrato para vencer. Gil, Fábio Santos, Paulinho, Renato Augusto, Giuliano, por exemplo, ficam sem contrato em dezembro deste ano.

Já Cássio e Fagner encerram seus vínculos com o Timão no fim de 2024. Mano não chegou decidido a afastar ou dispensar atletas no fim do ano. O treinador, inicialmente, quer avaliar parte técnica e física dos atletas na reta final da temporada 2023 para tomar uma decisão. "Ele vai mandar embora quem não tiver bem, não existe isso de mandar embora todos os experientes do elenco", disse uma fonte a coluna.

Cobrança em treino

Mano Menezes não aliviou no primeiro treino. O treinador cobrou bastante a parte tática dos atletas. O técnico parou bastante a atividade e corrigiu defeitos que ele observou assistindo aos jogos do Corinthians. Como Mano já havia sido contatado pelo grupo da situação que concorre a eleição no Corinthians, comandado por André Negão, o treinador já estava acompanhando todos os jogos do Timão pela televisão.