Mano chega para substituir Vanderlei Luxemburgo, demitido após empatar com o Fortaleza o jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana.

Luxa havia perdido a confiança de elenco e diretoria, que não acreditavam na classificação em Fortaleza com o treinador no comando.

