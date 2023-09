Recentemente, o técnico Vanderlei Luxemburgo e o fisioterapeuta e chefe do departamento médico, Bruno Mazziotti, entraram em rota de colisão por conta de decisões de quem poderia atuar ou não durante os jogos.

Renato Augusto foi um dos jogadores envolvidos. O estopim da treta aconteceu depois do camisa 8 treinar e jogar no mesmo dia (duelo contra o Goiás em 26 de agosto) após Luxemburgo mudar o planejamento. A decisão causou indignação em Mazziotti e parte do grupo.

Resumindo, há uma trégua de brigas visando o melhor para o clube nesse momento. Por conta disso, a confiança tomou conta de todos no clube antes do jogo contra o Fortaleza.

Comissão técnica e atletas estão confiantes que vencerão o Fortaleza no jogo de ida, visando uma vantagem para o jogo de volta na próxima terça-feira (3), na Arena Castelão.

