O técnico Dorival Júnior, que conquistou o título da Copa do Brasil, inédito para o São Paulo neste fim de semana, foi recusado quatro vezes pelo Corinthians no mandato do presidente Duílio Monteiro Alves.

A recusa mais emblemática ocorreu depois da saída de Vitor Pereira no fim do ano passado. Após o treinador português deixar o clube, o nome de Dorival Júnior foi sugerido a Duílio por conselheiros do Corinthians e pessoas de confiança do mandatário. No entanto, Dorival foi rejeitado de forma veemente.

A coluna apurou que, na visão da diretoria do Timão, Dorival não tinha autoridade para comandar os "medalhões" do Corinthians. Vale ressaltar que o atual técnico do São Paulo havia conquistado dois títulos com o Flamengo em 2022, - Copa Libertadores e Copa do Brasil - com elenco repleto de estrelas.