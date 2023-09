No entanto, na avaliação dos profissionais no CT Joaquim Grava, Moscardo encara apenas uma oscilação por conta da idade. O volante, que virou titular absoluto do meio-campo do Timão, tem somente 17 anos e completa 18 anos no próximo dia 28.

Os torcedores também diagnosticaram a queda de rendimento. Nas redes sociais, Moscardo sofreu críticas por conta de sua atuação no empate do Corinthians contra o Grêmio por 4 a 4, na última segunda-feira, na Neo Química Arena.

Sempre sacado

Gabriel Moscardo foi substituído pelo técnico Vanderlei Luxemburgo nos últimos seis jogos do Corinthians: contra Grêmio, Fortaleza, Palmeiras, Estudiantes, Goiás e Estudiantes novamente. A partida em que ele mais atuou foi contra os argentinos, na Neo Química Arena, onde jogou por 79 minutos.

Contra Goiás e Fortaleza, por exemplo, Moscardo só jogou 55 minutos. Ou seja, o volante saiu aos 10 minutos do segundo tempo. Desde que ele estreou, a revelação do Timão atuou em 13 jogos, sendo 12 como titular. Mas, somente em dois jogos ele não foi substituído.

