A venda de Murillo para o Nottingham Forest, da Inglaterra, e a renovação emperrada de Bruno Méndez, também colaboram para que Gil pelo menos esteja no elenco em 2024.

Ao lado de Renato Augusto, o defensor é um dos nomes que segue nos planos do Corinthians entre os atletas que ficam sem contrato em dezembro.

A diretoria prometeu posicionar Gil sobre o assunto após o término da participação do Corinthians na Copa Sul-Americana. Vale ressaltar que há interesse, mas não existe negociação aberta para a renovação.

