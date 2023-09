O Corinthians empatou com o Grêmio por 4 a 4 ontem, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O resultado segurou o técnico Vanderlei Luxemburgo no cargo.

A coluna apurou que diretoria e profissionais do clube não estão satisfeitas com treinos e jogos do Timão. Há atletas que ficaram até decepcionados com a falta de qualidade dos treinos durante a parada da data Fifa.

Após a parada, o Corinthians perdeu para o Fortaleza fora de casa e empatou com o Grêmio em Itaquera.