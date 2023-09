As falhas fatais do lateral-esquerdo Bidu na derrota do Corinthians para o Fortaleza por 2 a 1, nesta quinta-feira, na Arena Castelão, fortalecem o técnico Vanderlei Luxemburgo em uma espécie de "queda de braço" com a diretoria alvinegra.

Isso porque Luxa insiste desde que chegou ao Timão para que o presidente Duílio Monteiro Alves e o gerente de futebol Alessandro Nunes contratem um lateral-esquerdo.

A coluna apurou que Luxemburgo não confia em Bidu - mesmo antes dos erros no jogo contra o Fortaleza. O lateral fez pênalti "infantil" em Marinho [o atacante bateu para fora] e no final da partida cometeu um erro fatal de posicionamento, deixando a bola nos pés de Yago Pikachu para marcar o gol da vitória por 2 a 1 dos donos da casa.