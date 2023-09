O técnico Vanderlei Luxemburgo se uniu ao seu algoz, o fisioterapeuta e chefe do departamento médico do Corinthians, Bruno Mazziotti, para poupar cinco atletas no duelo contra o Fortaleza nesta quinta-feira, na Arena Castelão, pelo Brasileiro.

Os meias Renato Augusto e Matías Rojas, o laterais Fagner e Fábio Santos e o volante Fausto Vera nem sequer viajaram com a delegação do Corinthians para Fortaleza. Além deles, Maycon, suspenso, também desfalca o Timão. Rafael Ramos e Roni, preteridos por Luxa nos últimos jogos, seguem descartados.

A coluna apurou que os atletas não estão com problemas clínicos e físicos e que a ausência deles faz parte de uma programação estabelecida por comissão técnica, departamento médico e físico do Timão.