Praticamente um mês depois do acerto entre Lucas Veríssimo e Corinthians, Gustavo Henrique deixou o clube turco para atuar no Valladolid, clube espanhol que é presidido por Ronaldo Fenômeno.

Veríssimo atuou em quatro partidas pelo Corinthians até aqui: Cruzeiro, Goiás, Estudiantes (na Argentina) e Palmeiras. O defensor foi elogiado pelo torcedor em todos os jogos. O zagueiro, aliás, é titular absoluto ao lado de Gil após Murillo deixar o clube para atuar na Europa.

